Fallece elemento de Guardia Nacional al derrapar

Un trágico accidente de motocicleta dejó como saldo la muerte de un elemento de la Guardia Nacional (GN) y a otro lesionado, el cual se reporta como delicado.

Ambos se desplazaban en una motocicleta DM200 tipo Montañesa sobre el libramiento Sur Oriente, y a la altura del entronque de la carretera del camino viejo a Mazatán, su conductor perdió el control y derraparon.

Los dos quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica y cuando arribaron los servicios de emergencia, los paramédicos determinaron que uno de ellos ya no contaba con signos vitales y a su compañero lo trasladaron de emergencia a un hospital.

Impacto fatal

Se dijo que estos pertenecían a la 324 Compañía de la Guardia Nacional (GN), los cuales iban en la motocicleta, pero ninguno contaba con cascos de seguridad.

Uno de ellos, identificado como Mario Alberto “N”, originario de Escuintla, perdió la vida en forma instantánea, y Ángel Eduardo “N”, permanece grave.

Personas que circulaban por el lugar al percatarse del percance dieron aviso al 9-1-1, lo que movilizó a elementos de Protección Civil (PC) y de los cuerpos policiacos que acudieron para acordonar la zona e iniciar las investigaciones.

El impacto fue tal que la motocicleta quedó en sentido contrario de la carretera.

Se dijo que el exceso de velocidad pudo haber sido la causa del percance, sumado a que no contaban con equipo de seguridad, aunque serán las autoridades competentes quienes lo determinen.

La zona fue acordonada por elementos de las policías estatales, municipal y la propia Guardia Nacional (GN), al ser una vía altamente transitada por vehículos pequeños y de carga.

Personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) en donde se le practicaría la necropsia de ley.