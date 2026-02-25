Fallece empleado al arreglar línea de CFE

Al momento en que realizaba labores de reparación de una línea eléctrica, que había sido afectada por los fuertes vientos en el municipio de Mapastepec, un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió la vida.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 190 de la carretera Costera cuando se encontraba arriba de un poste, de pronto lo sorprendió una ventisca que hizo que quedara colgado.

Otros de sus compañeros le brindaron atención, lo bajaron y cuando acudieron paramédicos de Protección Civil, al revisarlo determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Ante estos hechos, la CFE en un comunicado señaló que se trató de un accidente durante la reparación eléctrica, por lo que se está otorgando todo el apoyo y acompañamiento a su familia.

Asimismo, dijo que colabora con las autoridades competentes para realizar las investigaciones pertinentes.

Intervino personal de la Fiscalía de Distrito, quien inició una carpeta de investigación ya que al llegar al lugar el cuerpo se encontraba a un costado de un poste de la CFE.

El sitio fue acordonado y se hicieron las diligencias correspondientes, por parte de las autoridades del Ministerio Público.

El ahora fallecido tenía puesto el uniforme de la CFE y presuntamente reparaba la línea de energía, pero por el fuerte viento pudo haber sufrido la descarga eléctrica.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la autopsia de ley.