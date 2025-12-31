Fallece en el interior de una carnicería

Un hombre identificado como Eliobet “N” (55 años) perdió la vida en el interior de una carnicería, en plena víspera de Año Nuevo en el barrio San Francisco, justo en el cruce de la 18.ª avenida Sur y 2.ª calle Poniente, al sur de la capital chiapaneca.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:30 horas del martes, cuando a los números de emergencia se reportó a una persona aparentemente inconsciente dentro del establecimiento, lo que generó la rápida movilización de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Incidente

Al arribar al sitio, los socorristas localizaron a la persona del sexo masculino tendida en el suelo, por lo que comenzaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, tras varios minutos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con información recabada en el sitio, el individuo acudió a la carnicería denominada Los Novillos en compañía de su sobrino, identificado como Kevin “N”, pero de manera repentina empezó a sentirse mal y posteriormente se desmayó.

Ante la situación, familiares y empleados del negocio pidieron el apoyo de los servicios de emergencia.

Necropsia

Elementos de la Guardia Estatal Preventiva llegaron para tomar conocimiento de los hechos y acordonar el área, luego de que los paramédicos confirmaran el fallecimiento del hombre.

Más tarde, personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las pesquisas correspondientes y ordenó el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicará la autopsia de ley para después ser entregado a sus familiares.