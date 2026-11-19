Un trágico acontecimiento llenó de tristeza a una familia, ya que un adulto mayor de 76 años perdió la vida justo cuando era ingresado a un centro hospitalario privado en el fraccionamiento El Valle para recibir atención. En un hecho ocurrido en Tuxtla Gutiérrez.

Se informó que esta situación de emergencia fue registrada alrededor de las 17:55 horas, por lo que elementos policiales municipales y estatales se movilizaron a la avenida Candox. Cuando hicieron acto de presencia para recabar información, se pidió el apoyo los equipos de servicios médicos, por lo que se movilizó una cuadrilla de socorristas de primer contacto.

Al presentarse, estos le brindaron la atención prehospitalaria; no obstante, tras la valoración se informó que el masculino ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se presume que la persona pudo haber sufrido un infarto fulminante.

En consecuencia y al confirmarse la muerte del adulto mayor, elementos policiacos acordonaron la zona, mientras personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para determinar las causas específicas del lamentable fallecimiento.