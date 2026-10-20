Fallece en taller; creyeron que se había desmayado

Durante la mañana del lunes un trabajador perdió la vida cuando realizaba sus actividades en un taller de torno, ubicado sobre la avenida Central del municipio de Villaflores. La persona del sexo masculino fue identificada como Julio Óscar “N” (65 años).

Hechos

El incidente ocurrió cerca de las 10:00 horas, en el tramo comprendido entre la 4.ª y 5.ª Poniente, cerca de una pollería. Según los testimonios recabados en el sitio, el hombre se encontraba desempeñando su oficio de soldador cuando, repentinamente, se desmayó y cayó al suelo.

Sus compañeros, alarmados por lo sucedido, solicitaron asistencia médica mediante una llamada al número de emergencias 911. Minutos después, paramédicos de la Cruz Verde arribaron al establecimiento para revisarlo.

Presunto infarto

Tras la valoración correspondiente, los socorristas determinaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales, por lo cual se confirmó su fallecimiento en el lugar.

De manera preliminar, trascendió que el deceso pudo estar relacionado con un infarto fulminante; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente y será necesario hacer la autopsia para establecer la causa.

El fallecimiento ocurrió ante la mirada atónita de quienes compartían la jornada laboral con el individuo, cuya muerte sorprendió a sus compañeros en plena actividad.