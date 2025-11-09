Fallece en un tramo carretero al volcar; joven salió herido

La volcadura de una camioneta tipo SUV sobre el tramo que conecta a Comitán con Tzimol durante la madrugada del sábado, dejó como saldo una persona fallecida y un lesionado. El percance movilizó a cuerpos de emergencia y provocó el cierre de la vía por al menos un par de horas.

Fue alrededor de las 04:00 horas que se dio el accidente en el kilómetro 6 de la carretera estatal, en un tramo sinuoso, en la demarcación del municipio de Tzimol.

Cayó a un barranco

De acuerdo a versiones de los testigos, la volcadura ocurrió porque el conductor de una camioneta de la marca Ford de color azul, con placas de circulación particulares, se dirigía al municipio de Tzimol.

Sin embargo, al perder el control por el aparente exceso de velocidad en un tramo con curvas terminó por salirse de la cinta asfáltica y caer a un barranco de aproximadamente 15 metros de profundidad, quedando la unidad automotriz con severos daños en la carrocería y parte frontal.

Testigos reportaron el incidente al número de emergencias 911, lo que movilizó a una ambulancia de Protección Civil Municipal.

Los paramédicos confirmaron el deceso de una persona del sexo masculino; asimismo, un joven de 17 años de edad, originario de Socoltenango quedó lesionado y tuvo que ser trasladado al hospital regional. El conductor huyó del lugar y abandonó la SUV.

El percance fue atendido por agentes de la Guardia Estatal Vial Preventiva que llevaron a cabo los peritajes necesarios. En tanto, elementos de la Fiscalía de Distrito realizaron las pesquisas y ordenaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

La vía de comunicación se mantuvo cerrada por al menos dos horas, en lo que se realizaba el rescate del cadáver y del herido, así como del vehículo que fue remolcado al corralón en turno.

El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades y localizar a quien conducía la camioneta.