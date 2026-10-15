Fallece hombre bajo el puente San Juan

El cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino fue localizado bajo el puente elevado San Juan, el cual se encuentra al norponiente de la ciudad de Tapachula, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones necesarias.

Reporte al 911

Fue a la altura del paso peatonal de un centro comercial y el mercado San Juan cuando transeúntes y automovilistas que pasaban por el lugar se percataron del hombre que estaba tirado inerte, así que rápidamente dieron aviso al número de emergencias 911.

Por ello, se presentaron los paramédicos del grupo Halcones Rojos que realizaron la valoración médica y establecieron que el individuo, de aproximadamente 35 años de edad, identificado como David “N”, ya no contaba con signos vitales.

Los agentes de las corporaciones policiacas estatales y municipal procedieron a acordonar el área en donde quedó el cuerpo, mientras se llevaban a cabo las labores de peritaje.

Más tarde, personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo) en donde le practicarán la necropsia de ley para determinar lo que provocó la muerte.

Finalmente, se dijo que fue iniciada una carpeta de investigación que permitirá establecer las circunstancias en las que la persona perdió la vida y si se trató de un deceso por causas naturales.