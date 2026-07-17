Fallece hombre cuando se dirigía a consultorio

Un hombre de aproximadamente 70 años de edad se desmayó y murió cuando caminaba en los alrededores de la central de abastos 28 de Agosto durante la tarde del jueves en la ciudad de Comitán, lo cual movilizó a paramédicos, policías y peritos para atender la emergencia.

Fue en el cruce de la 11.ª Sur con bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur en donde ocurrió el incidente.

Deceso

El hecho ocurrió cuando el adulto mayor, vecino del barrio Las Brisas, iba al parecer junto a su hijo deambulando sobre la vialidad con dirección a un consultorio médico debido a que presentaba malestares físicos; sin embargo, de pronto se desvaneció al llegar a la esquina y quedó tirado frente a un comercio informal de frutas.

Los comerciantes de inmediato solicitaron apoyo del número de emergencias 911, lo que hizo que una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal arribara al sitio, en donde paramédicos confirmaron la muerte de la persona, esto debido a que ya no presentaba signos vitales.

Presunto paro

El área fue acordonada y la vía cerrada, a fin de que elementos de los Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra llegaran a realizar las diligencias necesarias.

Posteriormente, ordenaron el levantamiento del cadáver y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde realizarían la práctica de la necropsia de ley para determinar las causas del deceso. Extraoficialmente se dijo que pudo deberse a un paro cardíaco.

El caso sería consignado ante un agente del Ministerio Público para llevar a cabo las pesquisas, aunque se trató de causas naturales.