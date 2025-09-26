Fallece hombre en el interior de una camioneta

Sin signos vitales fue encontrado un hombre identificado como Juan Carlos “N” (60 años), en el interior de una camioneta particular en la calle Independencia y esquina con calle Unidad Antorchista, de la colonia Loma Larga Baja, al oriente de la capital chiapaneca, la mañana del jueves.

El reporte fue proporcionado por trabajadores de un taller mecánico en donde laboraba el hoy fallecido.

Hechos

Los empleados señalaron que el individuo estaba en el asiento del conductor y no presentaba movimiento alguno, por lo cual rápidamente dieron aviso a los números de emergencias.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar la atención médica, sin embargo, tras valorarlo confirmaron lo que ya se temía: el individuo no contaba con signos vitales. Su rostro estaba amoratado y se encontraba cargado hacia el asiento del copiloto.

Morgue

Al dar las 08:10 horas, las fuerzas del orden acordonaron el sitio y se pidió la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Finalmente, se hizo el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde le practicarían la autopsia de ley y establecerían la causa exacta del deceso.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer el caso y descartar la comisión de algún delito. El cuerpo será entregado a sus familiares para las exequias fúnebres.