Fallece hombre por hipotermia en la calle

Un hombre falleció la mañana de este miércoles, presuntamente por hipotermia, sobre la prolongación Ignacio Allende, al sur de San Cristóbal de Las Casas.

Elementos de Protección Civil acudieron y se percataron que el sujeto ya se encontraba sin vida, por lo que procedieron a dar parte al agente del Ministerio Público.

De acuerdo a las primeras versiones, el deceso se debió a las bajas temperaturas que afectan la región, por quedar expuesto en la vía pública.

La zona fue acordonada por los elementos municipales para permitir la llegada del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Desde la tarde del martes se resintió un considerable descenso de la temperatura, pero será la autoridad correspondiente quien dé a conocer con exactitud la causa del deceso de la persona que al cierre la información no había sido identificada.

Cabe señalar que Protección Civil mantiene habilitado un albergue para las personas que deseen pasar la noche de manera segura durante esta temporada decembrina.