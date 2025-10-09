Fallece hombre por presunta hipotermia

Un hombre falleció la mañana del miércoles en una de las calles de la colonia La Florida, en la zona norte de San Cristóbal de Las Casas, presuntamente por hipotermia.

Elementos de la policía localizaron a la persona del sexo masculino sin vida sobre la calle Central, entre calle Estrella y periférico Norte a un costado de las instalaciones del manantial del Sapam, durante recorridos preventivos realizados durante la madrugada.

El individuo, de aproximadamente 65 años de edad, vestía una chamarra café, pantalón negro y zapatos del mismo color.

Paramédicos de Protección Civil Municipal confirmaron que ya no contaba con signos vitales aparentemente a causa de la hipotermia, además de presentar una lesión leve en la parte occipital de la cabeza.

La zona fue acordonada por los elementos municipales para permitir la llegada del agente del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

En San Cristóbal toda la tarde del martes llovió, lo que pudo haber provocado que el hombre padeciera la hipotermia al estar a la intemperie y presuntamente haberse mojado, durmiendo en el inclemente frío de la madrugada.