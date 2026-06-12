Fallece joven al ser baleado en Huixtla

Un joven de 26 años perdió la vida en las últimas horas de la noche del miércoles en el hospital general IMSS-Bienestar de Huixtla, luego de permanecer varias horas bajo atención médica tras resultar herido en un ataque armado ocurrido en las inmediaciones del malecón del río Huixtla.

La víctima fue identificada como Daniel “N”, quien fue atacada alrededor de las 16:30 horas en la esquina de las calles Sagitario y Acuario, en la colonia Progreso. De acuerdo con los primeros reportes, recibió dos impactos de bala que le provocaron lesiones de gravedad.

Murió en hospital

Tras la agresión, familiares solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Elementos de Protección Civil acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron de urgencia al nosocomio, donde médicos hicieron esfuerzos para estabilizarlo; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas en órganos vitales, falleció horas más tarde.

El ataque generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad, que desplegaron recorridos en distintos puntos de la ciudad para tratar de localizar a los responsables.

De acuerdo con testimonios recabados en la zona, los presuntos agresores se desplazaban a bordo de una motocicleta y escaparon con rumbo desconocido tras perpetrar el ataque.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, determinar el móvil de la agresión e identificar a los homicidas.

Familiares informaron que el cuerpo será entregado para los servicios funerarios y posteriormente recibirá sepultura en el panteón municipal de Huixtla.