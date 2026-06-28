Fallece joven baleado mientras iba en moto

La agresión armada registrada la tarde del viernes en el municipio de Cintalapa cobró una víctima mortal. Juan de Dios “N” (20 años) perdió la vida el sábado mientras recibía atención médica en un hospital de Tuxtla Gutiérrez, a donde había sido trasladado debido a la gravedad de las heridas.

Ataque armado

El joven fue atacado cuando circulaba en motocicleta sobre la lateral del bulevar, a la altura de la 3.ª Oriente. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones y al menos dos proyectiles lo impactaron por la espalda, dejándolo gravemente herido sobre la vialidad.

Habitantes del sector alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar las detonaciones.

Minutos después acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y paramédicos de Protección Civil, quienes le brindaron atención en el lugar antes de trasladarlo a un hospital.

Posteriormente, fue canalizado a la capital del estado debido a la complejidad de las lesiones. Pese a los esfuerzos del personal médico, el joven no logró recuperarse y su fallecimiento fue confirmado durante el sábado.

Pesquisas

Tras la agresión, las autoridades aseguraron la motocicleta de la víctima y desplegaron un operativo en distintos puntos del municipio para tratar de localizar a los responsables, aunque hasta el cierre de la edición no se había informado sobre personas detenidas.

La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer el homicidio, establecer el móvil del ataque e identificar a quienes participaron en este hecho violento.