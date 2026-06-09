Fallece joven de un balazo en la cabeza

La Fiscalía General del Estado inició una investigación tras el fallecimiento de un adolescente de 17 años, del cual se omiten sus datos generales por ser menor de edad, quien fue localizado con una herida producida por arma de fuego al interior de un domicilio ubicado sobre la 3.ª Oriente Sur de Villaflores.

Transcurrían las 13:40 horas cuando la policía recibió una llamada de auxilio que alertaba sobre una persona lesionada dentro de una vivienda, así que de inmediato se presentaron las corporaciones de emergencia y de seguridad.

No pudieron salvarlo

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Emergencias de Chiapas (Erech) Frailesca, además de personal de El Buen Samaritano, acudieron para proporcionar los primeros auxilios; sin embargo, tras la valoración, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y de la Guardia Estatal acordonaron el área para preservar la escena y facilitar las labores de investigación. Más tarde, peritos de la llevaron a cabo las diligencias de campo y recolección de indicios.

Asimismo, hicieron el levantamiento del cadáver que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información oficial sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento, sin embargo, extraoficialmente se dijo que el adolescente se habría disparado en la cabeza por accidente.