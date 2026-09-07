Fallece luego de estamparse de lado en un vehículo

El fin de semana se dio una tragedia sobre la carretera federal Fronteriza del Sur, en el tramo Palenque-Benemérito de Las Américas, donde un motociclista perdió la vida tras colisionar contra una camioneta.

En el accidente estuvieron involucrados el conductor de una Nissan con redilas ganaderas y el conductor de una motocicleta, quienes circulaban por esta importante vía de comunicación.

Invasión de carril

De acuerdo con los primeros reportes y testimonios recabados en el lugar, ambas unidades se desplazaban en sentidos opuestos.

Sin embargo, al llegar a un punto cercano a un establecimiento de bebidas alcohólicas, el conductor de la camioneta habría realizado una maniobra repentina e invadido el carril contrario.

El motorista no habría podido evitar el impacto y terminó estampado contra la unidad. Debido a la fuerza de la colisión, la moto quedó incrustada debajo, mientras que el conductor salió proyectado y acabó tendido sobre la cinta asfáltica.

Aunque el motociclista portaba casco de protección, sufrió lesiones que le provocaron la pérdida de los signos vitales pocos minutos después del percance.

Ante lo ocurrido, al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad, además de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito Selva y un agente del Ministerio Público (MP), quienes realizaron las diligencias.

Los peritos efectuaron el procesamiento de la escena y posteriormente llevaron a cabo el levantamiento del cadáver, que fue trasladado para continuar con los procedimientos legales establecidos.

En el sitio, algunos particulares manifestaron conocer al fallecido y señalaron que era originario del ejido Galeana, perteneciente al municipio de Palenque; sin embargo, la identidad deberá ser confirmada oficialmente por las autoridades.

La fiscalía inició las investigaciones para esclarecer la mecánica del accidente y determinar responsabilidades. Hasta el cierre de la información, no se había confirmado si el conductor de la camioneta había sido detenido.