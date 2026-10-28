Fallece menor de edad en consultorio particular

En un consultorio particular una menor de edad falleció durante la tarde del martes en la ciudad de Comitán, cuando sus familiares la trasladaron de urgencia al padecer complicaciones en las vías respiratorias. Luego de recibir el reporte, los cuerpos de emergencia y policiacos arribaron para tomar conocimiento.

Fue sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, entre 1.ª y 2.ª calle Sur en el barrio Guadalupe, donde ocurrió el hecho aproximadamente a las 16:00 horas.

Complicaciones de salud

De acuerdo a los reportes, la menor de edad presentaba complicaciones en las vías respiratorias, por lo que familiares la llevaron al consultorio de una farmacia de Similares; sin embargo, al llegar se desmayó.

Ante esta situación se solicitó apoyo al número de emergencias 911, por lo que al sitio se presentó una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal, a fin de que paramédicos valoraran a la paciente, pero únicamente confirmaron el deceso debido a que ya no presentaba signos vitales.

Minutos después arribaron los peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra para las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), a fin de llevar a cabo la autopsia de ley para determinar las causas de la muerte y poder deslindar responsabilidades en las próximas horas.