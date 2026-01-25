Fallece menor de edad luego de accidentarse

Una menor de edad perdió la vida durante la noche del viernes tras un accidente automovilístico sobre el tramo carretero que comunica a las comunidades de Nuevo San Juan Chamula y Amparo Agua Tinta, pertenecientes a la demarcación del municipio de Las Margaritas.

Deceso

De acuerdo con los primeros reportes, en el fatal percance se vio involucrada una familia originaria de la comunidad de San José Guadalupe.

En el lugar se confirmó el fallecimiento de la menor de edad, hecho que provocó consternación entre familiares y pobladores de la zona.

Al sitio acudieron autoridades y cuerpos de seguridad, quienes acordonaron el área para llevar a cabo las diligencias correspondientes y permitir el trabajo de los peritos.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales que originaron el percance, pero la camioneta en la que viajaban fue encontrada fuera de la vía de comunicación, volcada entre la maleza.

Presuntamente una falla mecánica en la dirección hizo que el conductor perdiera el control y se accidentaran.

La menor perdió la vida al quedar prensada entre los fierros retorcidos de la cabina del vehículo; asimismo, hubo dos lesionados que fueron auxiliados por los lugareños.

Finalmente, paramédicos de Protección Civil arribaron y trasladaron de urgencia a los heridos a un hospital.