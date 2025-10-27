Fallece motociclista al impactar violentamente

Un motociclista perdió la vida al caer sobre el pavimento luego de impactar la unidad que conducía contra una rampa, esto sobre el tramo carretero Tuzantán-Huixtla, en la demarcación del primer municipio.

Fue a la altura de la colonia Ricardo Naumann en donde ocurrió el percance, cuando Ramón “N” manejaba, al parecer, a exceso de velocidad y por este motivo perdió el control de su Italika de color azul.

Deceso

Al caer de manera violenta contra el pavimento sufrió severas fracturas y lesiones, por lo que vecinos que se percataron del hecho de inmediato dieron aviso a las autoridades y a los servicios de emergencia que acudieron al lugar.

Paramédicos de Protección Civil (PC) al revisar el cuerpo determinaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que agentes de las corporaciones policíacas estatal y municipal procedieron a acordonar el área, mientras se llevaban a cabo las labores de peritaje.

Semefo

Personal de Servicios Periciales acudió para levantar el cadáver y trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley, iniciándose además la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio imprudencial en tránsito vehicular.

La motocicleta fue asegurada y llevada a un corralón oficial para ser puesta a disposición de las autoridades ministeriales.