Fallece motociclista en un fatal encontronazo

Durante la tarde del martes, alrededor de las 14:55 horas, un motociclista murió y dos personas del sexo femenino resultaron lesionadas debido a un trágico accidente en la carretera de cuota Chiapa de Corzo-San Cristóbal de Las Casas, en la demarcación chiapacorceña en el kilómetro 4+500.

Los primeros reportes indicaron que el motorista se estampó contra un automóvil, lo que hizo que saliera proyectado varios metros hasta abandonar la vía de comunicación al igual que el sedán ante la fuerza de la colisión. La motocicleta, sin embargo, terminó cerca de la barra de contención.

Rápidamente acudieron paramédicos y elementos de seguridad luego de haber recibido el reporte a los números de emergencias, quienes corroboraron el deceso y brindaron la atención médica a los demás afectados.

Fracturadas

Personal de la Brigada de Rescatistas Voluntarios de San Cristóbal reportó que Ana Karen “N” (26 años), copiloto del vehículo salió “volando” y quedó debajo de una alcantarilla con probable fractura de pelvis.

Mientras tanto, Claudia “N” (46) —conductora de la unidad— acabó atrapada dentro de los restos del automóvil, con probable fractura de pelvis y una fractura expuesta de tibia y peroné.

Socorristas llevaron a cabo las maniobras para rescatar a la fémina porque el vehículo abandonó la cinta asfáltica y se precipitó a un barranco de aproximadamente 10 metros de profundidad.

Deceso

Por otra parte, el motociclista de aproximadamente 51 años de edad fue localizado sin signos vitales, entre la maleza.

Las lesionadas fueron trasladados de urgencia al hospital general Dr. Gilberto Gómez Maza y al IMSS 5 de Mayo, por personal de la Cruz Roja Mexicana en la ambulancia 626 y en una unidad de Protección Civil de Chiapa de Corzo, en donde el estado de salud fue reportado como crítico.

El automóvil sedán accidentado era de la marca Toyota Camry de color gris oscuro, de reciente modelo, y la motocicleta de la marca Italika FT-150 cc de color negro con gris.

Finalmente, al sitio también acudió personal de la Fiscalía General del Estado y de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.