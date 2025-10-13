Fallece motorista tras estamparse en luminaria

Un joven perdió la vida de forma trágica al estampar la motocicleta en la que se desplazaba contra un poste del alumbrado público, esto sobre el bulevar Príncipe Akishino, localizado al sur de Tapachula.

Iba veloz

El ahora fallecido al parecer iba a exceso de velocidad en una motocicleta Cross 250, todoterreno, por lo que a la altura del restaurante La Palapa de mi Mamá perdió el control del manubrio, salió del camino y acabó chocando contra el poste.

Vecinos de la zona al percatarse de esto, reportaron el incidente al 911, así que acudieron elementos de las corporaciones policiacas y paramédicos, siendo estos últimos los que al revisar al joven determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Se dijo que ante el tremendo impacto sufrió traumatismo craneoencefálico, quedando tirado sobre el pavimento.

El sujeto vestía pantalón de mezclilla azul, playera roja tipo polo y tenis negros. Hasta el cierre de la edición no había sido identificado.

Elementos de la Guardia Estatal Preventiva, de la Policía Municipal y de Tránsito, acordonaron la zona mientras personal de Servicios Periciales procedía a levantar el cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarían la autopsia de ley.

Por estos hechos fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

Asimismo, las autoridades volvieron a insistir a los conductores de motocicletas que cumplan con los reglamentos y eviten correr excediendo la velocidad para evitar percances fatales como este.