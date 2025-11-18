Fallece mujer al volante después de sentirse mal

Una mujer de 60 años falleció la mañana de ayer cuando conducía un automóvil y se dirigía al sur de Comitán. Al sentirse mal de salud se estacionó y solicitó apoyo, pero paramédicos que acudieron a brindarle atención confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La persona al volante circulaba a bordo de un Volkswagen Virtus color blanco sobre la 5.ª avenida Poniente, entre 8.ª y 9.ª calle Sur, en el barrio La Pileta, atrás de una tienda comercial.

De pronto se empezó a sentir mal de salud y se estacionó a un costado de la avenida, solicitando apoyo con familiares y estos a su vez al 9-1-1.

Confirman deceso

En minutos se movilizaron paramédicos del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal para brindarle los primeros auxilios, pero instantes después de llegar, confirmaron que la mujer identificada como Cecilia del Carmen “N” ya no presentaba signos vitales.

La vialidad fue cerrada al tráfico vehicular por agentes de la Policía Municipal y de Tránsito, a fin de que peritos de la Fiscalía de Distrito realizaran las diligencias correspondientes.

Sin embargo, los familiares no permitieron la intervención de las autoridades, realizando el levantamiento del cadáver ellos mismos, a fin de brindarle sepultura conforme a sus costumbres.