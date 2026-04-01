Fallece mujer atropellada en tramo hacia Tzimol

En el tramo Comitán-Tzimol una persona del sexo femenino murió cuando fue atropellada al momento en que intentó cruzar la carretera estatal del tramo Comitán-Tzimol, lo que movilizó a paramédicos, policías y peritos para atender la urgencia.

El incidente se registró en el kilómetro 3 de la carretera estatal 226, frente a la colonia Lázaro Cárdenas, al sur poniente de la ciudad de Comitán.

Todo se originó en un tramo rectilíneo, aproximadamente a 500 metros del mercado de Chichimá, cuando una mujer de entre 25 a 30 años de edad pretendió cruzar la vía de comunicación, pero fue embestida por una camioneta Chevrolet Tornado de color blanco, con placas del Estado de México.

La fémina quedó malherida y tirada sobre el asfalto, en donde el conductor responsable se detuvo y solicitó apoyo al número de emergencias 911 para que se presentara una ambulancia.

Fueron paramédicos del Sistema de Protección Civil Municipal que confirmaron el deceso de la transeúnte que vestía una blusa de color rosa, suéter gris, pantalón de mezclilla azul y sandalias negras.

Se acordonó el área por agentes de la Policía Municipal, Estatal Preventiva, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y de la Guardia Vial Estatal Preventiva.

Al sitio arribaron los elementos de la dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra para realizar las diligencias y ordenar el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se hará la autopsia de ley.

Hasta el momento, la identidad de la fallecida es desconocida pues vecinos indicaron que no vivía por la zona. Autoridades quedaron en espera de familiares para que identifiquen y reclamen los restos para darle sepultura conforme a sus costumbres.

El conductor de la camioneta, un joven de 18 años de edad, vecino de la ranchería Cash, fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público.

Asimismo, el vehículo que conducía fue remolcado al corralón a fin de que se deslinden responsabilidades en las próximas horas.