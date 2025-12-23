Fallece mujer en fatal carambola

En una carambola fue en donde falleció una mujer, la cual se registró en el tramo Comitán-Teopisca, derivado de las condiciones climáticas que provocaron una llovizna que dejó el asfalto mojado y resbaloso.

El percance movilizó a cuerpos de emergencia y peritos de la Fiscalía de Distrito.

Fue aproximadamente a las 17:30 horas que se reportó el accidente entre los kilómetros 141 y 142, en las inmediaciones de las localidades de San Antonio Buena Vista y Rincón Chamula, en el municipio comiteco.

Choque múltiple

El choque múltiple se dio entre tres camionetas SUV: una Infiniti de color arena; una JAC de color rojo y una Honda CR-V, la cuales circulaban sobre la carretera federal 190.

Lo anterior ocurrió por las condiciones en las que se encontraba la vía de comunicación ante las inclemencias del tiempo, aunado a la falta de precaución y exceso de velocidad.

Presuntamente uno de los vehículos al frenar en una zona de topes derrapó y fue impactado en la parte lateral izquierda por la Infiniti, esta acabó destrozada de la parte frontal.

Al lugar de los hechos arribaron ambulancias del Sistema de Protección Civil Municipal para brindar los primeros auxilios a tres personas, confirmando el deceso de una fémina que estaba en estado de gestación.

A la trágica escena llegaron peritos de la Fiscalía de Distrito para llevar a cabo las diligencias y peritajes necesarios, para después ordenar el levantamiento del cadáver y el remolque de los tres vehículos al corralón.

El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público para ahondar en las investigaciones y deslindar responsabilidades en las próximas horas.