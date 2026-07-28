Fallece mujer; fue baleada en la central de abastos

Como consecuencia de las heridas provocadas por arma de fuego, en las últimas horas de la noche del domingo falleció la mujer que fue baleada en la central de abastos 28 de Agosto en Comitán.

Hasta el momento las autoridades ministeriales no han dado un avance de los pormenores del hecho que atemorizó a la población.

Fue alrededor de las 18:00 horas del pasado miércoles que se registró el ataque en el estacionamiento y bodegas de la central de abastos, cuando la mayoría de comerciantes estaban cerrando sus locales.

Daño colateral

Versiones del hecho indican que un par de sujetos llegaron al estacionamiento a bordo de una motocicleta y dispararon contra un hombre, quien logró esquivar el ataque al tirarse al piso.

Sin embargo, detrás de él se encontraba Cecilia Viviana “N” (22 años), que recibió al menos tres impactos de bala.

La fémina fue trasladada al hospital regional para su atención médica especializada a bordo de una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal, en donde permaneció en el área de Urgencias y su estado de salud era delicado.

En las últimas horas del fin de semana se dio a conocer su deceso a consecuencia de la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de arma de fuego.

Los familiares reclamaron sus restos para darle sepultura en la ranchería Los Riesgos, municipio de Comitán, de donde era originaria.

Hasta el momento se desconocen las causas del ataque, aunque existen muchas versiones, pero ninguna autoridad ha emitido un comunicado sobre los avances de la investigación que conlleven a la detención de los responsables del homicidio.