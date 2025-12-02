Fallece pareja tras ser atropellada en la Costera

Una tragedia ocurrió en la carretera Costera cuando un vehículo no identificado impactó a una pareja de jóvenes —hombre y mujer— que perdió la vida de forma instantánea, según reportaron las autoridades.

Fue en el tramo Escuintla-Mapastepec, a la altura del ejido Flores Magón en la demarcación del segundo municipio, en donde se dio el fatal percance el lunes por la mañana, cuando la pareja de esposos se desplazaba en una motocicleta de color negro.

Fueron embestidos

James “N” y su cónyuge Verónica “N”, ambos de 24 años de edad y con domicilio en el barrio 22 de Mayo del ejido Sesecapa, se dirigían a Mapastepec.

Sin embargo, fueron brutalmente atropellados por un vehículo “fantasma”, cuyo conductor no detuvo su marcha y se dio a la fuga velozmente, dejando abandonados a su suerte a los jóvenes.

Personas que pasaban por el lugar al ver los cuerpos dieron aviso a las autoridades y a los servicios de emergencia, quienes acudieron al lugar para iniciar las investigaciones necesarias.

Paramédicos al revisar a los motociclistas establecieron que ya no contaban con signos vitales.

Elementos de las corporaciones policiacas estatales, municipales y de la Guardia Nacional acordonaron la zona del percance.

Investigaciones

Por ello, personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento de los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde les practicarán la autopsia de ley y posteriormente fueron entregados a sus familiares que les darán sepultura conforme a sus costumbres.

Del vehículo responsable no se tienen indicios de su paradero, por lo que fue iniciada una carpeta de investigación para tratar de ubicar la unidad y a su conductor.