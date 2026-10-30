Fallece peatón al ser embestido en carretera

La mañana del jueves, un hombre de edad avanzada perdió la vida sobre la carretera luego de ser arrollado por un automóvil particular en el tramo que atraviesa la localidad de La Ventana, localizada en el municipio de San Juan Chamula.

El hecho generó la movilización de habitantes de la zona y de otros conductores que circulaban por el lugar de los hechos, quienes se encontraron con la víctima tendida sobre el pavimento y dieron aviso a las autoridades ejidales.

Atropellado

Según las primeras versiones, el adulto mayor trataba de cruzar de un extremo a otro de la vía cuando fue alcanzado por un Volkswagen Vento de color rojo. La violencia del impacto lo proyectó sobre la vía y le ocasionó lesiones que, presuntamente, le provocaron la muerte en el sitio.

Tras conocer lo ocurrido, autoridades ejidales intervinieron y retuvieron al conductor del automóvil, quien quedó bajo resguardo mientras se determinaba el procedimiento que debía seguirse ante las instancias competentes.

La situación fue reportada a las autoridades para que se realizaran las diligencias necesarias, se establecieran las circunstancias del atropellamiento y se deslindaran responsabilidades conforme a la ley.

Hasta el momento no se había proporcionado información sobre la identidad del fallecido ni sobre las condiciones en que ocurrió el percance. Se esperaba la intervención de personal ministerial y pericial para procesar el área del accidente.