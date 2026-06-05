Fallece por presunta picadura de araña

Una fuerte movilización policial se registró en el fraccionamiento Real del Bosque, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, luego de que un hombre de 43 años de edad e identificado como Mauro Alejandro “N”, fue encontrado sin vida al interior de su domicilio en la avenida Los Platanares.

Se dio a conocer que días antes había sufrido una presunta picadura de araña.

Elementos de emergencia acudieron al lugar tras el reporte de la persona aparentemente inconsciente, pero al llegar confirmaron el deceso.

Posible causa

De acuerdo con información preliminar, vecinos de la zona señalaron que luego de recibir atención médica se le recomendó permanecer en reposo debido a las complicaciones derivadas de la picadura que presentaba.

Las versiones recabadas apuntan a que podría tratarse de una araña violinista, una especie cuyo veneno puede generar afectaciones graves en la salud. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado qué tipo de arácnido fue el responsable de la picadura.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales llevó a cabo las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos y efectuó el levantamiento del cadáver para transportarlo al Servicio Médico Forense (Semefo) e iniciar las pesquisas de ley.

Serán los estudios forenses y las indagatorias oficiales los que determinen la causa exacta del fallecimiento, estableciendo si existe una relación directa entre la muerte del hombre y la presunta picadura de araña violinista reportada días antes.