Fallece por presunto shock hipovolémico

Un joven de 25 años de edad fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda, durante la mañana del sábado en el municipio de Comitán, lo que movilizó a paramédicos, policías y peritos para atender la emergencia.

Fue en el barrio Concepción Bellavista que se dio el hallazgo, al sur poniente de la ciudad, aproximadamente a las 09:00 horas.

Reporte de emergencia

Fue un reporte al número de emergencias 911 donde dieron a conocer que una persona estaba inconsciente, por lo que se presentó a la dirección mencionada personal de Protección Civil Municipal.

Dentro de un baño de un domicilio particular, sentado sobre el inodoro fue localizado el sujeto por sus familiares; sin embargo, tras pretender brindar los primeros auxilios, los paramédicos confirmaron el deceso debido a que no presentaba signos vitales.

El lugar fue acordonado por agentes de la Policía Municipal y para evitar a los curiosos acordonaron a 100 metros alrededor de la vivienda hasta el bulevar del referido barrio, que colinda con la colonia Valle Balún Canán.

Al lugar llegaron los peritos de la Fiscalía de Distrito para realizar las diligencias y ordenar el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo) y llevar a cabo la autopsia de ley, determinando las causas reales del deceso.

En primera instancia se indicó que el joven falleció por hipotermia, aunque trascendió que la noche anterior se había autolesionado al estar en presunto estado de ebriedad, pero no permitió su atención médica.

Lo anterior provocó que sufriera un presunto sangrado profuso, lo que derivó en un shock hipovolémico y posterior desmayo cuando se encontraba en el baño y ahí fue encontrado sin vida.

El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público para que esta autoridad investigue y deslinde responsabilidades.