Fallece septuagenaria atropellada por Mazda

Una mujer de la tercera edad, de 78 años aproximadamente, perdió la vida luego de ser impactada por un automovilista sobre el libramiento Sur, a la altura de 16a. Poniente de la colonia Burocrática, en Tuxtla Gutiérrez.

Eran alrededor de las 15:32 horas cuando elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron sobre el carril de oriente a poniente tras ser informados del lamentable hecho.

Veloz Mazda

Ahí, se informó que un coche particular —Mazda 3, patentes de Chiapas—, conducido por Juan “N”, se desplazaba presuntamente a exceso de velocidad.

Sin embargo, en ese instante una dama identificada como Emma “N” intentaba cruzar la vía a prisa, con una cubeta de plástico con tamales en cada mano. Juan no logró frenar a tiempo y la terminó embistiendo.

Tragedia

La septuagenaria salió proyectada casi tres metros, hasta quedar tendida justo en la vía a la 16a. Poniente.

Al lugar arribó una cuadrilla de socorristas que le brindó la atención prehospitalaria; no obstante, tras la valoración, se informó que ya no contaba con signos vitales.

Agentes viales acordonaron la zona y solicitaron la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para hacer las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento del cadáver para trasladarlo al anfiteatro.