Fallece sobre la acera; le dio un paro cardíaco

Cuando caminaba sobre la zona centro de la capital chiapaneca, una persona del sexo masculino de aproximadamente 50 años de edad perdió la vida luego de sufrir un paro cardíaco fulminante, quedando tirado justo en la entrada de un negocio de ropa ante la mirada estupefacta de los presentes.

De acuerdo con datos recabados, el ahora fallecido deambulaba sobre la banqueta cuando de repente se tomó del pecho y sintió un fuerte dolor, acto seguido se desmayó.

Al ver esto, los testigos se alarmaron y de inmediato notificaron a las autoridades que solicitaron el apoyo de las unidades de emergencia.

Sin embargo, la ayuda tardó cerca de una hora debido a la congestión vial en el centro de la ciudad por las peregrinaciones y las calles tapadas. Cuando se presentaron los paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal que procedieron a brindarle la atención prehospitalaria.

Tras darle varios ciclos de respiración cardiopulmonar (RCP) se informó que ya no había nada por hacer, pues no contaba con signos vitales.

Finalmente, la zona fue acordonada y se pidió la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) para hacer las diligencias correspondientes y después llevar a cabo el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).