Fallece trailero al volcar en carretera fronteriza

El chofer del tráiler de una empresa avícola falleció al accidentarse en la carretera federal 307 en el tramo La Trinitaria-Maravilla Tenejapa, cuando perdió el control en una curva y volcó.

Esto hizo que quedara atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina, incidente que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de comunidades aledañas.

Eran cerca de las 07:00 horas cuando pobladores reportaron el accidente entre las comunidades de Amparo Agua Tinta y Nuevo San Juan Chamula, pertenecientes a la demarcación del municipio de Las Margaritas.

Vuelca tráiler

El percance se dio cuando el conductor de la pesada unidad de la empresa Avimarca, que transportaba varias toneladas de rejas con pollos de granja, perdió el control en una curva y se salió de la cinta asfáltica.

El tractocamión cayó en un desnivel y acabó con las llantas hacia arriba, lo que provocó que el chofer quedara atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina.

Fueron autoridades de las comunidades aledañas que se presentaron para brindar apoyo y evitar actos de rapiña, solicitando el apoyo al número de emergencias 911.

Al lugar llegaron oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras para atender el percance y ordenaron a trabajadores del servicio de grúas el rescate de la unidad.

Posteriormente peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el rescate del cadáver.

La vía se mantuvo cerrada al tráfico durante varias horas, hasta las 17:20 pm pobladores afirmaron que seguían con las maniobras debido a los trabajos de rescate del tráiler, así como del conductor.

Los restos del fallecido serían trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) en espera de la autopsia y que acudan familiares a reconocer y reclamar su cuerpo.

El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades en las próximas horas. El tráiler y el remolque tipo plana fueron remolcados al corralón para su resguardo.