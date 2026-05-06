Fallece transeúnte al ser atropellado

Con exposición de masa encefálica terminó un joven luego de ser embestido brutalmente por un vehículo sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez-La Angostura, a la altura de la localidad Ribera de Cupía, de acuerdo con informes policiacos.

Los números de emergencia recibieron un llamado en donde les alertaban acerca de un fuerte accidente con un presunto deceso, lo que movilizó a las corporaciones policiacas.

Al arribar al sitio, los policías localizaron a un hombre tendido bocabajo sobre la cinta asfáltica con lesiones de gravedad y exposición de masa encefálica, por lo que solicitaron el apoyo de unidades médicas.

De acuerdo con fuentes oficiales, el percance ocurrió a la altura del puente peatonal del paradero conocido como Santa Rita. Presuntamente, la víctima intentaba cruzar la vialidad cuando fue atropellada por un automóvil, cuyo conductor huyó de la zona tras el hecho.

Paramédicos acudieron para valorar al transeúnte, sin embargo, solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El área fue acordonada para permitir las diligencias.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo de tomar conocimiento y llevaron a cabo el peritaje para iniciar las investigaciones. Hasta el momento no se cuenta con datos sobre las características del vehículo involucrado.