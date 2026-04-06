Fallece turista al tratar de nadar en el Grijalva

Un joven turista, procedente de la Ciudad de México, perdió la vida luego de desaparecer en el río Grijalva al aventarse un clavado, esto en la demarcación de Chiapa de Corzo.

De acuerdo con datos preliminares, el hecho fue registrado en las inmediaciones del embarcadero Dr. Belisario Domínguez, donde dos personas del sexo masculino presentaron dificultades para salir de las aguas del afluente.

Incidente

Dos jóvenes originarios de la Ciudad de México se encontraban nadando; sin embargo, uno de ellos se aventó un clavado y al no salir a la superficie, su amigo —de nombre Hugo “N” (38 años)— quiso rescatarlo pero no lo encontró por ningún lado.

Empero, al ver que también tenía problemas para salir y ponerse a salvo, personal de rescate lograron auxiliarlo y ponerlo a salvo.

De manera lamentable, el segundo joven —identificado como Bryan Javier “N”, de aproximadamente 28 años de edad— no pudo emerger.

Los testigos señalaron que al parecer Bryan “N” se encontraba en presunto estado de ebriedad al momento de aventarse.

Las autoridades implementaron un intenso despliegue a lo largo y ancho del río Grijalva para localizar el cuerpo, por lo que cuatro horas más tarde fue hallado en El Tapón.