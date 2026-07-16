Fallecen dos al colisionar contra una camioneta

Un hombre y una mujer fallecieron en el tramo Chicomuselo-El Carrizal cuando circulaban a bordo de una motocicleta y se impactaron contra una camioneta distribuidora de una empresa de frituras, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue alrededor de las 08:30 horas que se registró el accidente sobre la carretera estatal que comunica a Chicomuselo con la localidad perteneciente a Frontera Comalapa en la región fronteriza.

El percance de dio cuando las dos personas fallecidas circulaban a bordo de una motocicleta, quienes aparentemente invadieron carril contrario y se impactaron en la parte lateral frontal de la camioneta.

Iban sin casco

Los motoristas no portaban casco de seguridad, por lo que resultaron con lesiones de gravedad que les provocó la muerte de manera instantánea, quedando tendidos sobre la la carpeta asfáltica. La vía fue cerrada al tráfico vehicular.

Al lugar acudieron paramédicos y policías municipales, quienes acordonaron el área en espera de peritos de la Fiscalía de Distrito Sierra Mariscal, pero trascendió que pobladores de una localidad cercana llegaron para levantar y trasladar los cadáveres y los vehículos para deslindar responsabilidades conforme a sus usos y costumbres.