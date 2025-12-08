Fallecen dos atropellados en la carretera Costera

Dos motociclistas perdieron la vida en las últimas horas al ser atropellados por vehículos no identificados sobre la carretera Costera, en los tramos de Huehuetán a Tapachula y Huehuetán a Huixtla.

El primero de los casos ocurrió a la altura del cantón Texpuyo, en donde el cuerpo de una persona quedó tirado a un costado de la vía de comunicación a unos metros de la motocicleta en la que se desplazaba.

De acuerdo con las autoridades, al parecer fue impactado por un tráiler cuyo chofer no detuvo su marcha.

Paramédicos de Protección Civil al acudir al lugar confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que las autoridades competentes se encargaron de iniciar las investigaciones necesarias.

Otro arrollado

El segundo caso se dio en los límites de Huehuetán y Tuzantán, en donde un hombre acabó tendido sobre el camino quien al ser revisado se determinó que nada se podía hacer, debido a que había fallecido.

Fueron automovilistas que circulaban por la zona los que dieron aviso a las autoridades, que acudieron al lugar y acordonaron el área para evitar que otras unidades lo impactaran.

Se dijo que al parecer pretendió cruzar la carretera, pero sin darse cuenta de la circulación de un vehículo lo arrolló. Al igual que el primer incidente, tampoco detuvo su marcha y escapó.

En ambos sucesos, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) en donde les practicarán la necropsia de ley y esperarán a que sus familiares acudan a identificarlos.

Por estos hechos fueron iniciadas las carpetas de investigación correspondientes.