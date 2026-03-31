Fallecen dos motoristas durante el fin de semana

Dos motociclistas fallecieron durante el fin de semana en la demarcación de Comitán cuando perdieron el control, derraparon y cayeron quedando tendidos en el asfalto, lo que movilizó a paramédicos y policías municipales y estatales para atender las emergencias.

Caída mortal

El primer hecho ocurrió sobre la carretera estatal en el tramo Comitán-Altamirano, a la altura del desvío a la localidad de Los Laureles.

De acuerdo a los reportes, dos personas circulaban a bordo de una motocicleta en aparente estado de ebriedad, lo que provocó que el conductor perdiera el control y cayeran al asfalto en donde quedaron malheridos.

El reporte al número de emergencias 911 movilizó a paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes llevaron a los lesionados al hospital en donde trascendió que uno murió a consecuencia de las lesiones que sufrió.

Al lugar se movilizaron agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva, pero pobladores habían levantado la motocicleta y la resguardaron para evitar la intervención de las autoridades, además de que fuera remolcada al corralón.

Estampado en paredón

El segundo incidente fue sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Norte, en la esquina con la rampa de la 8.ª calle Sur, en el barrio El Mirador.

Un jovencito que circulaba en una motocicleta en el carril de norte a sur perdió el control y se estrelló contra el paredón, quedando tendido sobre el asfalto, por lo que testigos solicitaron ayuda al 911.

Al llegar, paramédicos confirmaron que el menor de edad ya no presentaba signos vitales, así que con apoyo de la Policía Municipal acordonaron el área.

En ambos decesos acudieron agentes de la Dirección de Servicios Periciales para llevar a cabo las diligencias y ordenar el levantamiento de los cadáveres para trasladarlos al Servicio Médico Forense (Semefo) y realizar la autopsia de ley.

Posteriormente, acudirían familiares a identificar y reclamar los restos para darles sepultura conforme a sus costumbres.