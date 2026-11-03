Fallecen en colisión por presunta invasión de carril

La carretera que conduce de Las Margaritas a la localidad Rafael Ramírez fue escenario de un accidente mortal, luego de que dos hombres que viajaban en una motocicleta perdieran la vida al chocar contra una camioneta Ford, cerca de la comunidad Saltillo.

Las víctimas eran originarias de Rafael Ramírez. El percance provocó la movilización de distintas corporaciones policiacas, que llegaron al lugar para atender la situación y asegurar el perímetro.

Detienen a conductor

Como parte de las primeras acciones, elementos del grupo Dorados de la Policía Municipal procedieron a detener al conductor de la camioneta, mientras agentes estatales colaboraron en el acordonamiento para preservar los indicios y permitir el trabajo de los peritos.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales efectuó el levantamiento de evidencias y las diligencias de ley. Al concluir, los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde quedarían bajo los procedimientos correspondientes antes de ser entregados a sus familiares.

Las unidades involucradas también fueron retiradas por agentes de Tránsito del Estado, quienes se encargaron de las maniobras necesarias para despejar la carretera y continuar con las actuaciones relacionadas con el caso.

La noticia reunió en el sitio a familiares de los fallecidos y vecinos de Rafael Ramírez, algunos de los cuales permanecieron cerca de la unidad involucrada, en lo que se desarrollaban las diligencias de las autoridades.

Por ahora, no se ha precisado qué provocó el encontronazo ni cuál de los vehículos habría invadido el carril y cortado el paso del otro. Las pesquisas tendrán que establecer la mecánica del accidente y definir la responsabilidad de los involucrados.