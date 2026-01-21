Fallecen hermanos en percance de motocicleta

Dos jóvenes fallecieron al ser atropellados cuando circulaban sobre la carretera federal 211 en el municipio de Frontera Comalapa. El incidente movilizó a paramédicos, policías y peritos de la Fiscalía General del Estado para atender la emergencia.

Fue cerca de las 21:00 horas que se registró el fatal accidente entre los kilómetros 120 y 121, en las inmediaciones del entronque a la localidad de Santa Rita, en la demarcación comalapense.

Arrollados por automóvil

Esto ocurrió cuando los hermanos, de 12 y 18 años de edad, circulaban a bordo de una motocicleta Italika DM de color negro con rojo sobre la vía de comunicación, pero aparentemente fueron arrollados por un Nissan Sentra de color rojo.

Luego del fatal encontronazo, los dos acabaron tendidos sobre la cinta asfáltica con heridas de gravedad, así que pobladores alertaron al número de emergencias 911 para solicitar el apoyo de una ambulancia.

Fueron paramédicos del Sistema de Protección Civil Municipal quienes llegaron para brindar los primeros auxilios y confirmaron el deceso del niño en el lugar de los hechos.

En tanto, el mayor fue trasladado al hospital básico de Frontera Comalapa en donde trascendió que falleció minutos después a consecuencia de la gravedad de las lesiones que sufrió.

Al sitio se movilizaron agentes de la Policía Municipal, Estatal Preventiva y peritos de la Fiscalía de Distrito Sierra Mariscal, siendo los últimos en realizar las diligencias para ordenar el levantamiento de los cadáveres y trasladarlos al Servicio Médico Forense (Semefo).

Oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras llegaron para llevar a cabo los peritajes, siendo el asunto consignado ante un agente del Ministerio Público para iniciar con las investigaciones para tratar de localizar al culpable.

Este es el segundo accidente fatal que se registró en el municipio de Frontera Comalapa, pues el fin de semana se reportó el fallecimiento de una mujer y dos lesionados al sufrir un percance en su motocicleta sobre el bulevar.

En ambos trascendió que los motociclistas no portaban los cascos de seguridad.