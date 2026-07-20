Falta de semáforo causa choque en plena avenida

Un automovilista provocó un percance de tránsito durante la mañana del domingo en el municipio de Comitán al no respetar la preferencia de una transitada avenida en donde ocurren constantes choques, incidente que movilizó a paramédicos y policías para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 10:00 horas que se reportó el percance vial sobre la 6.ª avenida Poniente y 9.ª calle Sur, en el barrio de Nicalocok.

Se pasó el alto

El impacto ocurrió cuando el conductor de un Volkswagen Jetta de color rojo, circulaba sobre la calle con dirección al oriente, pero al llegar al cruce no se detuvo y al pasarse el alto fue impactado por un automóvil Ford Fusion de color gris, que se dirigía hacia el norte.

Ambos vehículos acabaron con severos daños en la carrocería y quedaron atravesados sobre la vialidad, por lo que los testigos reportaron la colisión al número de emergencias 911.

Sin hospitalizados

Al lugar acudieron paramédicos a bordo de una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal para brindar atención a los afectados, pero después de valorarlos ninguno requirió de traslado al hospital.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron para atender el percance y llevar a cabo los peritajes, a fin de mediar entre los involucrados a través del diálogo para que llegaran a un acuerdo para el pago de daños y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Vecinos señalaron que en la intersección se registran continuos choques, señalando que el tráfico de vehículos ha aumentado y es necesario un semáforo para prevenir y evitar más siniestros.