Faltó poco para que noqueara a su pareja

Con golpes en el cuerpo, principalmente en el rostro, resultó una persona del sexo femenino luego de sostener una violenta pelea con su pareja sentimental en el barrio Las Canoitas, ubicado en la capital chiapaneca en la última hora de la noche del jueves.

Transcurrían cerca de las 23:15 horas. Agentes policiacos municipales y estatales recibieron un llamado de auxilio, en donde reportaban un incidente que había dejado a una mujer golpeada, por lo cual rápidamente se movilizaron a la 8.ª Poniente entre 4.ª y 5.ª Sur del barrio mencionado.

Malherida

Al llegar para corroborar la denuncia, los uniformados localizaron a una fémina que presentaba contusiones en diversas partes del cuerpo, así como una herida considerable en uno de los globos oculares y un esguince de tobillo en uno de los pies.

Pronto, los uniformados pidieron el apoyo de una unidad de emergencia. En minutos se constituyó una cuadrilla de socorristas voluntarios del Grupo de Auxilio Especializado de Chiapas (Gaech), quienes le brindaron los primeros auxilios a la maltrecha mujer.

Después de la valoración se informó que era necesario que fuera llevada a un hospital.

Pronto, sus familiares decidieron trasladarla a una clínica particular para que recibiera la asistencia médica especializada que necesitaba.

Mientras tanto, el presunto responsable de la agresión pudo retirarse de la escena y evitar así ser detenido.