Familia acaba grave tras encontronazo

Gravemente lesionados fue como quedaron los integrantes de una familia durante un aparatoso accidente carretero sobre la vía de comunicación que conecta a Tuxtla Gutiérrez y a Ocozocoautla, cerca del desvío a la autopista Las Choapas, dentro de la demarcación coiteca.

Transcurrían alrededor de las 23:10 horas del domingo cuando elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con paramédicos de Protección Civil Estatal y también socorristas de los municipios de Ocozocoautla y Berriozábal acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios.

Perdió el control

Autoridades señalaron que una camioneta Toyota Hilux se desplazaba sobre la zona cuando terminó perdiendo el control del volante y se estrelló contra los muros de contención.

En el vehículo viajaban cuatro personas, de las cuales dos de ellas resultaron con lesiones de consideración, mientras que una mujer —de nombre Norma “N” (53 años)— estaba en estado crítico de salud.

Las tres personas lesionadas fueron estabilizadas en la zona del percance para después ser trasladadas a un hospital, en donde les realizarían una valoración más exhaustiva y quedarían bajo observación de los especialistas médicos.

Por otra parte, agentes de seguridad municipal de Berriozábal se mantuvieron en la zona para prevenir la circulación en coordinación con los agentes de la Guardia Nacional, esto a fin de evitar otro accidente pues la camioneta siniestrada acabó obstaculizando todo un carril.

Finalmente, durante las primeras horas del lunes el servicio de grúa se encargó de remolcar la camioneta para su resguardo en el corralón y continuar con las averiguaciones necesarias.