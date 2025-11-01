Familia herida al acabar atrapada bajo un tráiler

Una familia que regresaba a su hogar sufrió un aparatoso accidente durante la madrugada del viernes, luego de que su automóvil terminara impactado contra la caja seca de un tráiler en la carretera Pijijiapan-Tonalá, a la altura del desvío hacia la comunidad San Isidro, en la demarcación pijijiapaneca.

Al recibir el reporte, autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia se trasladaron al sitio, donde encontraron el vehículo de carga atravesado sobre la vía de comunicación y un Volkswagen Jetta completamente dañado en la parte frontal.

Colisión

Los primeros informes apuntan a que el chofer del tráiler habría invadido el carril contrario, lo que derivó en un encontronazo casi en la parte trasera del tractocamión y en la parte frontal del automóvil en el que viajaban Ana María “N” y Uber Klein “N”.

Estos iban acompañados de cuatro menores de edad, todos originarios de la comunidad Joaquín Amaro.

Elementos de Protección Civil (PC) Municipal brindaron atención a los seis ocupantes, quienes presentaban golpes leves y crisis nerviosa, sin que fuera necesario su traslado al hospital.

La Guardia Nacional (GN), junto con policías municipales, cerró de manera temporal la circulación mientras se realizaban las diligencias correspondientes y el retiro de las unidades involucradas en el percance.