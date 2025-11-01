﻿﻿
Familia herida al acabar atrapada bajo un tráiler

Noviembre 01 del 2025
Cerraron la carretera mientras retiraban las unidades siniestradas. Cortesía
Cerraron la carretera mientras retiraban las unidades siniestradas. Cortesía

Una familia que regresaba a su hogar sufrió un aparatoso accidente durante la madrugada del viernes, luego de que su automóvil terminara impactado contra la caja seca de un tráiler en la carretera Pijijiapan-Tonalá, a la altura del desvío hacia la comunidad San Isidro, en la demarcación pijijiapaneca.

Al recibir el reporte, autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia se trasladaron al sitio, donde encontraron el vehículo de carga atravesado sobre la vía de comunicación y un Volkswagen Jetta completamente dañado en la parte frontal.

Colisión

Los primeros informes apuntan a que el chofer del tráiler habría invadido el carril contrario, lo que derivó en un encontronazo casi en la parte trasera del tractocamión y en la parte frontal del automóvil en el que viajaban Ana María “N” y Uber Klein “N”.

Estos iban acompañados de cuatro menores de edad, todos originarios de la comunidad Joaquín Amaro.

Elementos de Protección Civil (PC) Municipal brindaron atención a los seis ocupantes, quienes presentaban golpes leves y crisis nerviosa, sin que fuera necesario su traslado al hospital.

La Guardia Nacional (GN), junto con policías municipales, cerró de manera temporal la circulación mientras se realizaban las diligencias correspondientes y el retiro de las unidades involucradas en el percance.

