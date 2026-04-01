Familia lesionada en carreterazo nocturno

Cinco personas lesionadas y daños materiales valuados en miles de pesos fue lo que dejó como saldo un aparatoso accidente carretero sucedido sobre la vía Ocozocoautla-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la colonia Santa Inés, frente al establecimiento conocido como Barbacoa El Refugio, durante la última hora de la noche del lunes.

Choque por alcance

De acuerdo con el reporte, el percance ocurrió alrededor de las 23:00 horas cuando automovilistas que transitaban sobre la zona dieron aviso a las autoridades través del número de emergencias 911.

Pronto se movilizaron distintas corporaciones de socorro y unidades de la Guardia Nacional. Se informó que se trataba de dos vehículos particulares que habían colisionado por alcance y uno acabó estrellándose contra el muro de contención.

Aparentemente, el responsable del accidente se dio a la fuga antes de la llegada de los cuerpos de auxilio.

Hospitalizados

Los lesionados fueron identificados como dos adolescentes, uno de 17 años de edad y el otro de 15; Alejandra “N” (20), Óscar “N” (50) y Lucía “N” (38), todos con domicilio en la colonia Santa Inés.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios y posteriormente trasladaron a los heridos al Hospital Básico Comunitario, conocido como 12 Camas, en la ciudad de Berriozábal, donde quedaron bajo observación médica.

De acuerdo con el parte oficial, los lesionados únicamente presentaban contusiones a pesar del brutal encontronazo, aunque nada que pusiera en riesgo su integridad física.

Por otro lado, la Guardia Nacional señaló que la presunta unidad responsable del percance logró darse a la fuga tomando rumbo desconocido.