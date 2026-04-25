Familia resulta intoxicada tras consumir galletas

Luego de consumir unas galletas presuntamente caducadas, una familia de escasos recursos resultó intoxicada; estas fueron halladas entre residuos reciclables en la colonia San José Terán, en la capital chiapaneca.

Entre los afectados se encuentra un menor de apenas 5 años de edad, cuyo estado de salud fue reportado como delicado, lo que generó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia.

Hechos

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:20 horas del viernes cuando vecinos solicitaron apoyo médico urgente al percatarse de que varios integrantes de una familia comenzaron a presentar malestares severos, entre ellos vómito, dolor abdominal y signos de intoxicación.

Según versiones recabadas en el lugar, la familia obtiene su sustento diario mediante la recolección de material reciclable en contenedores de basura y distintos puntos de la ciudad.

Aparentemente, durante una de estas jornadas uno de los menores encontró una bolsa con galletas empaquetadas y la llevó a su vivienda, sin saber que el producto podría encontrarse en malas condiciones para su consumo.

Minutos después de ingerirlas, la madre de familia y tres menores de edad comenzaron a sentirse mal. El caso más grave fue el del niño de 5 años, quien presentó una reacción severa y requirió atención inmediata por parte de paramédicos.

Elementos de Protección Civil acudieron hasta un domicilio ubicado en la 3.ª Poniente y calle Central, en la colonia San José Terán, donde brindaron atención prehospitalaria a los afectados.

Después de estabilizarlos fueron trasladados de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada inmediata.

Hasta el cierre de la edición, no habían dado a conocer la evolución clínica de los cuatro pacientes, aunque se informó que el menor permanece bajo observación médica estricta debido a la gravedad de su cuadro.