Familia se accidenta al derrapar por grava suelta

En las últimas horas de la noche del domingo se registró un percance en el libramiento Sur de la ciudad de Tapachula, a la altura del fraccionamiento Toscana, luego de que una familia que viajaba en motocicleta resultara lesionada al derrapar sobre un tramo de grava suelta.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba de poniente a oriente, cuando al llegar a una zona en rehabilitación el conductor de 47 años de edad perdió el control debido a las condiciones de la vía de comunicación.

Esto hizo que derrapara y cayeran sus acompañantes: una mujer de 55 años, así como dos niños de apenas 5 y 7 años.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio para acordonar el área y auxiliar a los afectados.

Fracturas y golpes

En tanto, paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch) valoraron a los lesionados, determinando que el hombre presentaba posibles fracturas, mientras que la fémina y los menores de edad sufrieron golpes y excoriaciones en distintas partes del cuerpo.

Los heridos, originarios de la comunidad de San Nicolás Lagartero, al sur de Tapachula, permanecieron en la zona a la espera de una ambulancia. Sin embargo, ante la tardanza de esta fueron familiares quienes optaron por llevarlos por sus propios medios a un hospital cercano.

Cabe destacar que en el lugar del accidente se realizan trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica, lo que ha generado acumulación de grava y condiciones de riesgo para los automovilistas y motociclistas que transitan por la zona.