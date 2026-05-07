Familia se estampa en tractocamión estacionado

Luego de que el conductor de una camioneta particular se quedara dormido, este terminó invadiendo el carril contrario y se estrelló de frente contra un tractocamión estacionado sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez-La Angostura, a la altura de la localidad Ribera Cupía, en el municipio de Chiapa de Corzo.

Como saldo, seis personas resultaron lesionadas, entre ellas un recién nacido, además un masculino quedó sin vida.

Era de madrugada

El hecho fue registrado alrededor de las 04:20 horas, cuando habitantes de la zona solicitaron el apoyo de unidades de emergencias y la intervención de la Guardia Nacional (GN).

Al arribar, los cuerpos de rescate localizaron una tipo pick up Nissan Frontier que se había impactado contra un tractocamión de doble remolque que se encontraba estacionado a un costado de la vía.

En el lugar fueron encontradas siete personas lesionadas, entre ellas una inconsciente, tendida fuera del vehículo.

Saldo

De acuerdo con información recabada, el conductor habría perdido el control de la unidad, presuntamente tras quedarse dormido, lo que provocó el choque.

Paramédicos de Protección Civil (PC) de esta localidad atendieron a seis lesionados, entre ellos dos mujeres, dos adolescentes y un recién nacido, quienes fueron trasladados de urgencia a un hospital. En tanto, el hombre que fue localizado inconsciente fue valorado, confirmándose su deceso en la escena.

Posteriormente, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se llevará a cabo la necropsia correspondiente, en espera de su identificación oficial.