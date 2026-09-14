Familia sufre un accidente mortal en paseo en lancha

Lo que comenzó como un domingo de convivencia familiar terminó en tragedia luego de que una lancha en la que viajaban cinco personas volcara en aguas abiertas de la Laguna de Catazajá, frente a la localidad Paraíso.

De acuerdo con información recabada por este medio y fuentes consultadas, los integrantes de la familia habrían salido desde la cabecera municipal a bordo de la embarcación para realizar un recorrido por el afluente, pero las condiciones del tiempo complicaron la travesía.

Vuelca embarcación

Según los primeros reportes, los fuertes vientos que se intensificaron en ese momento, aunados a la presencia de marea alta, habrían provocado que el conductor de la lancha perdiera el control, ocasionando que esta terminara volcada.

Tras el percance, los cinco tripulantes cayeron al agua. Cuatro de ellos lograron ser auxiliados por civiles y elementos de Protección Civil (PC), quienes participaron en las labores de rescate y consiguieron ponerlos a salvo en tierra firme.

Sin embargo, durante la emergencia uno de los tripulantes no pudo salir a la superficie. Se trataba de Edwin “N”, de aproximadamente 41 años de edad y originario de la cabecera municipal de Catazajá.

Ante la situación, autoridades municipales solicitaron el apoyo de distintas corporaciones de seguridad —entre ellas la Guardia Estatal— y cuerpos de socorro para reforzar las labores de búsqueda en la zona donde ocurrió el incidente.

Buscan a tripulante

Personal de Protección Civil (PC), con apoyo de otras instituciones, mantiene los esfuerzos para localizar al individuo desaparecido y recuperar el cuerpo. Hasta el cierre de la información, las labores de búsqueda continuaban sin que se hubiera informado sobre su localización.

Las circunstancias exactas que provocaron la volcadura de la embarcación todavía no han sido establecidas oficialmente.