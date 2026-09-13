Fatal accidente de moto; un muerto

Un hombre perdió la vida y un menor de edad resultó lesionado durante un accidente de motocicleta registrado la tarde del sábado sobre la carretera estatal Damasco-Santo Domingo, en el tramo comprendido entre las localidades Cristóbal Colón y Damasco, en el municipio de Ocosingo.

Sale del camino

De acuerdo con los primeros datos recabados, ambos viajaban a bordo de la unidad cuando al llegar a una curva el conductor habría perdido el control del manubrio, presuntamente debido a la velocidad con la que circulaba.

Tras derrapar, la motocicleta acabó impactánd ose contra la contención de concreto de un puente vehicular. Debido a la fuerza del choque, el adulto salió proyectado y cayó al fondo de la estructura, mientras que el niño quedó sobre la cinta asfáltica.

Habitantes y automovilistas que presenciaron lo ocurrido solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia y de las corporaciones de seguridad. Al llegar, los socorristas encontraron al motorista sin signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar de los hechos.

Golpes y fracturas

El menor presentó golpes contusos, heridas abrasivas y posibles fracturas, por lo cual fue auxiliado y posteriormente trasladado a un hospital cercano para recibir atención especializada inmediata.

Hasta el momento, el motociclista no había sido identificado oficia lmente. De manera preliminar, se indicó que ambos podrían ser originarios de alguna de las localidades cercanas al sitio del mortal percance.

Las autoridades correspondientes llevaron a cabo las diligencias necesarias para determinar la mecánica del accidente y establecer las circunstanciase exactas que provocaron la pérdida de control del manubrio.