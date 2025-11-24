Fatal accidente: un muerto en Costera

Un hombre perdió la vida al sufrir un accidente cuando se desplazaba en una motocicleta sobre la carretera Costera, en el tramo Madre Vieja-Acacoyagua.

Tendido sobre la cinta asfáltica quedó el cuerpo de la persona, misma que no ha sido identificada, mientras que a unos metros de esta una motocicleta Italika FT150, color blanco.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar si algún vehículo lo impactó y provocó que cayera de la unidad que manejaba, sufriendo múltiples fracturas, entre ellas traumatismo craneoencefálico.

Tras el aviso del percance acudieron paramédicos de Protección Civil que determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Por ese motivo, el lugar fue acordonado por elementos de las corporaciones policiacas, en tanto que personal de Servicios Periciales procedió a levantar indicios en el lugar y trasladar el cuerpo al Semefo.

Por esos hechos fue iniciada una carpeta de investigación, mientras que se espera que los familiares de la víctima mortal acudan a identificarla.

Se dijo que las pesquisas permitirán establecer si en el percance tuvo algo que ver algún vehículo, ya que la motocicleta también presentaba severos daños.