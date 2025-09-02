Fatal accidente: un muerto y un lesionado, el saldo

Un joven perdió la vida y otro resultó lesionado al estrellarse la motocicleta en la que se desplazaban contra un poste, esto en la colonia Pintoresco que está localizada al sur-oriente de Tapachula.

Salieron “volando”

La noche del fin de semana los dos iban a bordo de una unidad de color celeste, al parecer a exceso de velocidad, sobre la calle La Joya entre las avenidas Agua Marina y Río Ancho, donde perdieron el control y se estamparon contra el objeto de concreto.

Ambos salieron proyectados y quedaron tirados sobre el pavimento, por lo que los vecinos de la zona al darse cuenta del trágico percance pidieron la intervención de las autoridades y de los servicios de emergencia.

Cuando llegaron los paramédicos determinaron que uno de ellos, de aproximadamente 18 años de edad, ya había fallecido y el otro —de la misma edad— de emergencia tuvo que ser trasladado al hospital regional por las lesiones que presentaba.

Semefo

Elementos de las corporaciones policiacas estales y municipal acordonaron el área mientras que personal de Servicios Periciales procedía al levantamiento del cadáver para llevarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la autopsia de ley.

Asimismo, fue ordenado el levantamiento de la motocicleta con una grúa, misma que fue trasladada a un corralón oficial para ser puesta a disposición de la autoridad ministerial.

Por estos hechos fue iniciada una carpeta de investigación, aunque se estableció que la imprudencia al manejar motocicletas ha sido la principal causa de este tipo de accidentes mortales que enlutan a familias.